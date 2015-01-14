У Яценюка оголосили конкурс з відбору керівників 62 держкомпаній

«Сьогодні уряд ухвалить рішення про публічний конкурсний відбір керівників найбільших компаній. До цього переліку входять зараз 62 найбільших державних компанії. Кабмін здійснить залучення на публічних умовах до керівництва цих компаній професійних людей, які здатні вивести ці компанії зі збитків, здатні провести перетворення в ключових державних монополіях, і які здатні показати, що в Україні застосовується новий метод управління держкомпаніями», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що поки саме державні компанії є частиною корупції в країні. «Основні потоки йдуть через ці компанії. І це має бути припинено. Постановою уряду, яку сьогодні буде прийнято, буде створено публічний номінаційний комітет. Кожен, хто захоче, зможе звернутися зі своїми пропозиціями щодо участі в конкурсі, подати своє резюме, й ми публічно проводитимемо конкурс на посаду керівника кожної великої державної компанії», - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року голова Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Айварас Абромавічус заявив про плани представити план приватизації, а також своє бачення моделі управління державними компаніями, які не підлягають приватизації.

Згідно з програмою роботи уряду на 2015-2017 роки, Кабмін має намір скоротити кількість підприємств, що не підлягають приватизації, до 550 об'єктів із понад 1000. При цьому решта державних компаній будуть перетворені в холдинги з передачею права управління ними провідним аудиторським і управляючими компаніям світу.