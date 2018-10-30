У Замбії знайшли смарагд масою 1,13 кілограма

Самородок має відмінну прозорість і чудово збалансований зелений колір із золотистим відтінком.

Рідкісний за розміром смарагд знайшли шахтарі розрізу Канемо на півночі Замбії. Маса самородка становить 5655 каратів, або 1,13 кілограма, повідомила корпорація ТАСС.

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"Смарагд отримав власне ім'я - "Інкаламу" ("Лев" в перекладі з мови бемба). Він має відмінну прозорість і чудово збалансований зелений колір із золотистим відтінком", - вказується в прес-релізі швейцарської компанії Kagem Mining Ltd.

Очікується, що самородок буде виставлений на торги в Сінгапурі в листопаді цього року. "Ми відчуваємо разюче зростання попиту на замбійські смарагди високої якості з боку великих світових ювелірних брендів, особливо в Європі, - зазначає компанія. - Вони цінують їх насичене забарвлення і унікальну прозорість".

Не виключено, що перед продажем самородок буде розпиляний на кілька частин.

Компанія Kagem на три чверті належить лондонській Gemfields, 25% статутного капіталу припадають на частку замбійської державної Industrial Development Corporation of Zambia.

Історія смарагдів знає чимало унікальних знахідок. Серед них, наприклад, "Смарагдовий Будда" - кристал масою 3600 каратів, виявлений у 1994 році на Мадагаскарі, або "Президент", видобутий в 1993 році на Уралі (1,2 кілограма, або 6000 каратів). Найбільшим вважається екземпляр, знайдений в 1974 році в Бразилії - 28 кілограмів.