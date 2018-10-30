Росія готує економічну блокаду морських і річкових портів України - ДПСУ

За словами голови ДПСУ, Росія продовжує порушувати норми міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні України.

Росія створює передумови для економічної блокади морських та річкових портів України, заявляєголова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, в Одесі під час круглого столу з питань підвищення безпеки на морі і розвитку Морської охорони ДПСУ Цигикал сказав: «Питання посилення морської прикордонної безпеки, які ми виносимо на порядок денний нашого заходу, сьогодні, як ніколи, набули актуального значення».

Він наголосив, що, «крім традиційних загроз, з якими стикається будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, продовжуються порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні та анексованому територіальному морі».

Цигикал заявив про активізацію безпідставної військово-морської та правоохоронної діяльності на морських комунікаціях. «При цьому створюються передумови економічної блокади морських та річкових портів України», - зауважив він.

«Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної Європи, в якій Україна залишається надійним форпостом на її східних кордонах», - сказав Цигикал.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня президент Петро Порошенко увів в дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на півдні та сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

У рішенні РНБО наголошується, що, розглянувши загрози національній безпеці на півдні та сході України, в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці, що зумовлені агресивними діями Російської Федерації, Рада нацбезпеки і оборони констатувала наявність умов, що можуть призвести до критичної дестабілізації економічної та суспільно-політичної ситуації, морської блокади узбережжя України.

Кабміну доручено створити міжвідомчий координаційний орган, який має узагальнити правову позицію держави з питання підготовки консолідованої претензії офіційного Києва до Росії щодо міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України.