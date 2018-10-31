Російські мільйонери воліють зберігати гроші за кордоном

Багаті росіяни зберігають у РФ менше третини своїх заощаджень.

Заможні росіяни, які володіють більше $1 млн фінансових активів (у готівкових грошах, депозитах і цінних паперах без урахування бізнесу та нерухомості), зберігають у російських банках лише 30% заощаджень.

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Про це йдеться дослідженні «Private Banking в Росії 2018», підготовленому компанією Frank RG, передають «Ведомости».

За оцінками фахівців, загальний розмір фінансових активів заможних росіян становить $455 млрд, з яких $315 млрд зберігається за кордоном. Дослідження Frank RG проводилося з квітня по жовтень на основі даних 11 російських банків та їхніх підрозділів private banking, що спеціалізуються на наданні послуг заможним клієнтам. Загальна кількість заможних клієнтів, що обслуговуються в російських банках, аналітики оцінюють в 27 000 осіб.

У 2017 році Frank RG оцінювала кошти, розміщені в сегменті private banking під управлінням зареєстрованих в Росії банків, у 7 трлн руб. або $112 млрд. За результатами першого півріччя поточного року цей показник збільшився до 7,72 трлн руб., а до кінця року зросте на 22,3% в порівнянні рік до року і досягне 8,67 трлн руб., прогнозує Frank RG. Аналітики відзначають, що з урахуванням валютної переоцінки активів реальне зростання буде меншим — 15,1%. При цьому лише 5% цього зростання забезпечить повернення капіталу з-за кордону.