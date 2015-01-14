У Мінекономрозвитку хочуть ввести корпоративні стандарти управління у всіх держкомпаніях

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус на брифінгу в Києві.

"Звісно, всі державні компанії у подальшому потрібно корпоратизувати, щоб у них були стандарти корпоративного управління, які існують на Заході. Тобто наглядові ради створювати, інститут незалежних директорів створювати", - сказав Абромавічус.

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Причому він зазначив, що процес корпоратизації буде включати приведення процедури складання фінансових планів у відповідність зі світовою практикою, введення міжнародної бухгалтерської звітності, а також зміна структури управління держпідприємствами відповідно до сучасних корпоративних стандартів.

За словами міністра, метою подальшої діяльності номінаційного комітету, створеного для призначення голів великих державних компаній, буде також призначення незалежної ради директорів на великих державних підприємствах.

Водночас голова Мінекономрозвитку зміг назвати певні терміни завершення процесу корпоратизації українських державних підприємств.

«Насправді дуже мало державних підприємств корпоратизовані на даний момент... Скільки це часу займе дуже важко сказати. На даний момент відповіді у мене немає, але робочі групи з поліпшення корпоративного управління в держкомпаніях, щодо реформи, я бачу, що будуть засідати щотижня», - зазначив Абромавічус.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України має намір провести прозорий і відкритий конкурс з відбору керівників 62 державний компаній.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, уряд має намір здійснити залучення на публічних умовах до керівництва цих компаній професійних людей, які здатні вивести ці компанії зі збитків, провести перетворення у ключових державних монополіях і показати, що в Україні застосовується новий метод управління держкомпаніями.