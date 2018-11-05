«Маревен Фуд Україна» - лідер зовнішньоекономічної діяльності України

Компанія «Маревен Фуд Україна», відома серед українців як виробник ТМ Роллтон, на ринку України вже понад 10 років та входить до складу великого міжнародного холдингу «Маревен Фуд Холдингз». За довгі роки роботи в Україні компанія заявила про себе як про цінного учасника економічної діяльності країни, який стрімко розвивається та за останні роки став лідером з виробництва та реалізації продукції швидкого приготування. Компанія реалізує свою продукцію не тільки на ринку України, але й у більш ніж 25 країнах світу, має широку експортну мережу в країнах Європи та MENA (Близький Схід і Північна Африка).

Серед головних досягнень компанії за час існування – стійке зростання частки ринку в Україні і європейських країнах у всіх продуктових категоріях, які виробляє компанія. Окрім лідерських позицій у ритейлі, своєю діяльністю компанія сприяє розвитку соціально-економічної ситуації в Україні, зокрема в місті Біла Церква (Київська область), де розташоване виробництво.

«Маревен Фуд Україна» - один з найбільших платників податків у Київській області та лідер у поліпшенні соціальних стандартів співробітників, за що отримала подяку від губернатора Київської області.

Важливо, що компанія не стоїть на місці, перебуваючи на стадії постійного розвитку, і діяльність «Маревен Фуд Україна» виходить далеко за рамки країни, що ще раз свідчить про високу якість продукції.

Ще одним підтвердженням успішної діяльності «Маревен Фуд Україна» є результати щорічного дослідження економічної діяльності підприємств України, яке проводить та оголошує Міжнародний союз національних бізнес-рейтингів. За його результатами, компанія «Маревен Фуд Україна» отримала статус «Лідера зовнішньоекономічної діяльності України» і посіла перше місце рейтингу в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, компанія отримала звання «Кращий експортер року 2017» у товарних групах «Готові продукти із зернових культур» і «Готові продукти із зернових культур із вмістом яйця» у показниках «Об’єм операції» і «Географія експорту». А які ще результати могла отримати компанія з 15%-м середньорічним приростом експортного бізнесу?

Зазначимо, Міжнародний союз національних бізнес-рейтингів не тільки визначає кращі підприємства у всіх товарних категоріях, а й підсумовує результати всіх аналізованих показників. Таким чином визначаються підприємства-лідери, і саме їхня активність найбільш позитивно впливає на зовнішньоекономічну діяльність України. Серед таких компаній опинилася і «Маревен Фуд Україна», яка отримала почесну нагороду «Import Export Award».