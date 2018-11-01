Кабмін не скасовував мінімальну плату за послуги нотаріусів – Нотаріальна палата

Рішення про скасування указу президента України №762 може приймати виключно президент України, з урахуванням особливостей норм Конституції України.

Кабінет міністрів не відміняв мінімальну плату за вчинення нотаріальних дій і не має даних повноважень, повідомляється на сайті Нотаріальної палати.

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"Повідомлення окремих засобів масової інформації про "скасування урядом" межі плати за вчинення нотаріальних дій "дерегуляционном засіданні Кабінету міністрів України 31 жовтня 2018 ввели громадськість в оману. Враховуючи поточну ситуацію, а також з метою інформування громадян щодо захисту їх прав та законних інтересів, Нотаріальна палата України спростовує інформацію про скасування мінімальної межі плати за вчинення нотаріальних дій. Рішення, прийняте урядом 31 жовтня 2018, не скасовує мінімальної межі плати за вчинення нотаріальних дій", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рішення про скасування указу президента України від 10 липня 1998 року №762 "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" може приймати виключно президент України, з урахуванням особливостей норм Конституції України.

Раніше в деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Кабінет міністрів скасував обмеження мінімальних розмірів оплати за послуги приватних нотаріусів, скасувавши указ президента від 10 липня 1998 року.