НБУ очікує скорочення трудової міграції українців до Польщі

Ризик посилення міграційних процесів залишатиметься вагомим через збільшення зацікавленості українців у працевлаштуванні в інших країнах.

Національний банк очікує зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі з урахуванням перспективи уповільнення економічного зростання в цій країні, зниження темпів створення нових робочих місць і стриману зацікавленість польських роботодавців в залученні на відкриті вакансії українців.

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Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень, опублікованому на сайті регулятора.

За оцінками НБУ, можливості для подальшого збільшення потоку мігрантів до Польщі останнім часом звужуються. Так, у першому півріччі кількість виданих дозволів зросла лише на 20% порівняно з першим півріччям 2017 року, на тлі зростання протягом двох попередніх років більш ніж на 100%.

разом з тим, як зазначив регулятор, ризик посилення міграційних процесів залишатиметься вагомим через збільшення зацікавленості українців у працевлаштуванні в інших країнах. Зокрема, дані пошукової системи Google свідчать, що з другої половини 2017 року зросла кількість запитів на пошук роботи в Чехії. Крім того, в кількох європейських країнах оголошені плани щодо спрощення процедур для працевлаштування іноземців.

Як повідомляв УНІАН, трудові мігранти за січень-липень поточного року перерахували в Україну 6,3 мільярда доларів. За прогнозами НБУ, до кінця року ці надходження перевищать 11 мільярдів доларів.

У 2017 році обсяг приватних грошових переказів в Україну становив 9,3 мільярда доларів, що на 24% вище показника за 2016 рік.