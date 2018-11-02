Україна може втратити 5 тисяч гектарів берегу на користь Польщі - ЗМІ

Причиною може стати недостатнє укріплення прикордонних берегів річки Західний Буг у Волинській області.

Через недостатнє фінансування укріплення прикордонних берегів річки Західний Буг у Волинській області, Україна може втратити на користь сусідньої Польщі близько 5 тисяч гектарів земель загальною вартістю понад 862 мільйони гривень.

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Про це повідомляє Украинская правда з посиланням на офіційний звіт Державної аудиторської служби, яка провела перевірку роботи Держводагентства з січня 2015 року по квітень 2018 року.

"Аналогічна загроза втрати територій на користь інших держав існує на транскордонних ділянках річок Тиса, Дністер, Сож, Прут, Сучава та інших на території Вінницької, Закарпатської, Чернівецької та Чернігівської областей. Загальна вартість необхідних робіт сягає близько 2 мільярдів гривень", - йдеться в повідомленні.

Аудитори підкреслюють, що Міністерство фінансів та Міністерство екології знають про проблему, але протягом 2015-17 років гроші на берегові роботи не виділялися з бюджету.

Також Держводагентство через недостатнє фінансування не має правовстановлюючих документів на земельні ділянки, що може призвести до їхньої втрати. Лише 44,9 тисячі га із 151 тисячі га, тобто 30% землі, оформлено офіційно.

Значні проблеми аудитори зафіксували у сфері зрошувальних систем - із загальної кількості наявних 1170 насосних станцій виведено з експлуатації 51% з них. Тобто, половина меліоративного комплексу не виконує своїх функцій. Через це з 2014 по 2016 рік значно скоротились площі зрошувальних земель - з 828,7 тисячі га до 687,3 тисячі га.

Аудитори зазначили, що протягом 2015-2017 років Держводагентство взагалі не проводили заходів з реконструкції інженерної інфраструктури зрошувальних систем та паспортизації водних об’єктів. Через це мають місце системні крадіжки державного майна.

Наприклад у Харківській області на 1 січня 2016 року обліковувались вкраденими 150,4 тисячі метрів магістральних трубопроводів, що становить 44% їх загальної протяжності. Збитки у розмірі 13 мільйонів гривень досі не відшкодовані винними особами.

У документі зазначається, що Держводагентство справно платить за послуги охоронцям, які стережуть законсервовані насосні станції, що не містять матеріальних цінностей. На думку аудиторів тільки за два останні роки така ситуація призвела до неефективних витрат на суму 117 мільйонів гривень.

Через недостатнє фінансування бюджетних програм капітальні інвестиції Держводагентства постійно дорожчають. Лише за низкою об'єктів здорожчення відбулось на суму близько 165 мільйонів гривень та потенційні непродуктивні втрати можуть становити ще 227,9 мільйона гривень.