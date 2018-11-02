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«Національні інформаційні системи» оштрафували на 1,3 мільйона за зловживання монопольним становищем

17:08, 02 листопада 2018
Різне
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АМКУ оштрафував «Національні інформаційні системи» / фото telegraf.com.ua

Антимонопольний комітет оштрафував державне підприємство «Національні інформаційні системи» (НАІС) на загальну суму 1,265 млн грн за два правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку надання послуг із забезпечення доступу і користування реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції України та право доступу до яких визначено законодавством.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

Зокрема, НАІС було оштрафовано на 784,249 тис. грн за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку надання послуг із забезпечення доступу до реєстру, яке полягало у застосуванні без об'єктивних причин в рівнозначних договорах з користувачами послуг із забезпечення доступу і користування Реєстрами, а саме - різних переліків послуг та розмірів оплати за них. Також на підприємство було накладено штраф у розмірі 480,725 тис. грн за встановлення умов надання доступу нотаріусів до Державного реєстру актів цивільного стану громадян тільки у разі оплати послуг за підключення до цього реєстру, яка вже була сплачена за підключення до Систем.

Під час розслідування встановлено, що в зв'язку зі змінами в законодавстві, згідно з якими нотаріуси зобов'язані під час вчинення нотаріальних дій використовувати відомості, зокрема, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у 2017 році НАІС стягнув з кожного з нотаріусів кошти в розмірі 1500 грн, при тому, що більшість нотаріусів вже були підключені до Системи і вже оплатили цю разову послугу.

В АМКУ відзначають, що в ході розгляду справи підприємство припинило порушення, а з 9 жовтня 2018 року в договорах, які НАІС пропонує для укладення користувачам Єдиних та Державних реєстрів, встановлені однакові умови надання послуг із забезпечення доступу та користування системами.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Антимонопольний комітет рекомендував держпідприємству «Національні інформаційні системи» забезпечити єдині умови оплати послуг з надання доступу до державних реєстрів для всіх суб'єктів, які займаються державною реєстрацією.

У середині липня 2018 року Антимонопольний комітет України в ході розслідування встановив, що держпідприємство «Національні інформаційні системи» (НАІС) має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку надання послуг із забезпечення доступу і користування реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Національні інформаційні системи» засноване Міністерством юстиції в травні 2015 року. Основною метою діяльності підприємства є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються згідно з наказами Мін'юсту, а також інших електронних баз даних, створюваних відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.

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Теги: #АМКУ#штраф