«Національні інформаційні системи» оштрафували на 1,3 мільйона за зловживання монопольним становищем

Зокрема, Антимонопольний комітет встановив, що НАІС вчинила два правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Антимонопольний комітет оштрафував державне підприємство «Національні інформаційні системи» (НАІС) на загальну суму 1,265 млн грн за два правопорушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку надання послуг із забезпечення доступу і користування реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції України та право доступу до яких визначено законодавством.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

Зокрема, НАІС було оштрафовано на 784,249 тис. грн за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку надання послуг із забезпечення доступу до реєстру, яке полягало у застосуванні без об'єктивних причин в рівнозначних договорах з користувачами послуг із забезпечення доступу і користування Реєстрами, а саме - різних переліків послуг та розмірів оплати за них. Також на підприємство було накладено штраф у розмірі 480,725 тис. грн за встановлення умов надання доступу нотаріусів до Державного реєстру актів цивільного стану громадян тільки у разі оплати послуг за підключення до цього реєстру, яка вже була сплачена за підключення до Систем.

Під час розслідування встановлено, що в зв'язку зі змінами в законодавстві, згідно з якими нотаріуси зобов'язані під час вчинення нотаріальних дій використовувати відомості, зокрема, Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у 2017 році НАІС стягнув з кожного з нотаріусів кошти в розмірі 1500 грн, при тому, що більшість нотаріусів вже були підключені до Системи і вже оплатили цю разову послугу.

В АМКУ відзначають, що в ході розгляду справи підприємство припинило порушення, а з 9 жовтня 2018 року в договорах, які НАІС пропонує для укладення користувачам Єдиних та Державних реєстрів, встановлені однакові умови надання послуг із забезпечення доступу та користування системами.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2016 року Антимонопольний комітет рекомендував держпідприємству «Національні інформаційні системи» забезпечити єдині умови оплати послуг з надання доступу до державних реєстрів для всіх суб'єктів, які займаються державною реєстрацією.

У середині липня 2018 року Антимонопольний комітет України в ході розслідування встановив, що держпідприємство «Національні інформаційні системи» (НАІС) має ознаки монопольного (домінуючого) становища на загальнодержавному ринку надання послуг із забезпечення доступу і користування реєстрами, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Національні інформаційні системи» засноване Міністерством юстиції в травні 2015 року. Основною метою діяльності підприємства є технічне, технологічне забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, що створюються згідно з наказами Мін'юсту, а також інших електронних баз даних, створюваних відповідно до законодавства України, надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем Єдиних та Державних реєстрів, забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах Єдиних та Державних реєстрів.