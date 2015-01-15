Рада прийняла закон про адаптацію українських техстандартів до норм ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, за Закон "Про технічні регламенти та оцінки відповідності" (№ 1065) проголосував 251 із 324 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається об'єднати норми законів "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та декрету Кабінету міністрів від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", водночас визначаючи їх як такі, що втратили силу, а також пропонується внести зміни в низку законодавчих актів України.

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Один з авторів законопроекту, народний депутат Олександра Кужель (фракція «Батьківщина») зазначила, що після його прийняття Україна «повністю виконає умови щодо визначення технічними регламентами санітарних правил і норм, правил, норм, стандартів, застосування яких є обов'язковим згідно з угодою про технічні бар'єри у торгівлі, яка є невід'ємною частиною угоди про заснування Всесвітньої торгової організації і обов'язковою для всіх членів СОТ, у тому числі і для України».

За словами Кужель, передбачається встановити єдині правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, а також здійснення оцінки відповідності.

Вона зазначила, що законом передбачено гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у сфері технічного регулювання з відповідними нормами Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ.

Голова Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк додав, що ухвалення цього закону «спростить доступ українських товарів на ринок ЄС».

Раніше УНІАН повідомляв, що у липні Верховна Рада ухвалила закон про стандартизацію.