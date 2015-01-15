У Мінекономрозвитку хочуть зобов'язати контролюючі органи публікувати інформацію про всіх перевірки
Мінекономрозвитку планує зобов'язати контролюючі органи публікувати на своїх сайтах перелік об'єктів перевірки, а також розміщувати інформацію про всіх проведені перевірки суб'єктів господарювання.
Відповідний проект закону розміщений на сайті Мінекономрозвитку.
Також представлений документ передбачає створення інтегрованої автоматизованої системи державного контролю, яка буде електронною базою інформації про проведені перевірки.
Як повідомляється в пояснювальній записці до документа, метою прийняття законопроекту є підвищення рівня захисту бізнесу і додаткова дерегуляція економіки.
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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 25 грудня 2014 року прийняла за основу урядовий законопроект про спрощення умов ведення бізнесу в Україні.
Зокрема, законопроектом передбачається ліквідація дозвільних центрів як окремої складової центрів надання адміністративних послуг, поліпшення якості і скорочення термінів надання адміністративних послуг, скасування держреєстрації договорів комерційної концесії, визначення диференційованої системи оплати адміністративних послуг у сфері держреєстрації речових прав на майно, створення Єдиного державного адресного реєстру.
Крім того, законопроект передбачає спрощення процедури переобладнання і перепланування житлових приміщень, позбавлення органів центральної влади повноважень щодо погодження проектів будівництва об'єктів, які впливають/можуть впливати на стан повітря, а також по контролю над дотриманням законодавства про рекламу.
Також повідомлялося, що Верховна Рада дозволила підприємцям не використовувати печатки для оформлення і ведення підприємницької діяльності.