ГПУ екстрадувала з Швейцарії до України екс-главу найбільшого українського агрохолдингу

Він розшукувався за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах - близько 800 мільйонів гривень.

Генеральна прокуратура України екстрадувала з Швейцарії до України екс-директора найбільшого українського аграрного холдингу, який розшукувався за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах, повідомив заступник генерального прокурора Євген Єнін на своїй сторінці в Facebook.

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"Сьогодні з Швейцарії до України передано екс-голову одного з найбільших агрохолдингів, який розшукується за скоєння шахрайства в особливо великих розмірах - близько 800 мільйонів гривень", - написав Єнін.

При цьому на фото, які розмістив Єнін на сторінці, видно, що зі Швейцарії екстрадований екс-генеральний директор агрохолдингу "Мрія" Микола Гута, який у 2015 році був оголошений Інтерполом в міжнародний розшук за запитом української сторони через підозри у шахрайстві.

Єнін зазначив, що зазначена екстрадиція ускладнювалася протидією зацікавлених осіб не лише в швейцарській, а й в українській правоохоронних судових системах.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Інтерпол оголосив у розшук 32-річного Миколи Гуту, сина засновників і співвласників агрохолдингу "Мрія" Івана і Клавдії Гута, через підозри у шахрайстві.

На початку серпня 2014 року агрохолдинг "Мрія" не зміг виплатити близько 130 мільйонів доларів за своїми зобов'язаннями. За даними міжнародного комітету кредиторів, заборгованість "Мрії" перед усіма фінансовими кредиторами до моменту оголошення дефолту становила 1,3 мільярда доларів.

Після технічного дефолту, оголошеного в серпні 2014 року, "Мрія" перейшла під контроль кредиторів – найбільших міжнародних банків і інвестиційних фондів.

В лютому 2015 року був призначений новий топ-менеджмент "Мрії". Генеральним директором агрохолдингу був призначений Саймон Чернявський, який раніше очолював сільськогосподарський HarvEast Holding.

31 січня 2017 року комісія при Міністерстві юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації майнових прав і бізнесу повернула великому виробнику сільськогосподарської продукції агрохолдингу "Мрія" корпоративні права 10 юридичних осіб і їх земельні активи в розмірі 5 тисяч га, які були незаконно виведені попередніми власниками компанії.

За оцінками агрохолдингу "Мрія", у момент оголошення дефолту попередніми власниками були виведені права оренди на землю розміром 60 тисяч га і більше 1 тисячі одиниць техніки, які були передані підставним юридичним особам.

12 вересня 2018 року арабська сільськогосподарська і тваринницька інвестиційна компанія The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) уклала договір купівлі-продажу сільськогосподарських активів групи "Мрія".

5 листопада арабська сільськогосподарська інвесткомпанія Salic, після отримання необхідних дозволів Антимонопольного комітету України, завершила операцію з купівлі агрохолдингу "Мрія".

Довідка УНІАН. "Мрія" – вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, заснований в 1992 році. Компанія обробляє близько 180 тисяч гектарів земель в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях. Агрохолдинг вирощує пшеницю, картоплю, ріпак, кукурудзу, гречку, соняшник, сою, ячмінь і горох. В структурі холдингу власні елеватори і зерносховища потужністю понад 660 тисяч тонн, а також власний насіннєвий завод виробничою потужністю 300 тонн насіння на добу.