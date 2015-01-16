Гонтаревій не подобається розмір її заробітної плати

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева не згодна з розміром своєї заробітної плати, яка відповідно до чинного законодавства дорівнює семи мінімальним заробітним платам.

"Ви її заморозили на рівні семи мінімальних зарплат (близько 10 тис. грн - УНІАН). Я не погоджуюся з такою зарплатою - не погоджуюся ні я, ні правління НБУ... Сподіваємося, що Верховна Рада змінить", - заявила Гонтарева під час виступу в парламенті.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Нацбанку Валерія Гонтарева виступила в парламенті з доповіддю про стан грошово-кредитної системи в цілому і, зокрема, про ситуацію на валютному ринку.