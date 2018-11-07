Суд захистив інтереси компанії іноземного інвестора «Блок ЛТД» на Дніпропетровщині незважаючи на тиск

5 листопада Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов компанії з корейськими інвестиціями ТОВ Фірма «Блок ЛТД». Тим самим суд визнав незаконним і скасував рішення Кам'янської міської ради від 22.06.2018 про надання комунальному підприємству «Екосервіс» дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки для організації благоустрою за адресою: вул. Широка, 351 в м. Кам'янське.

Справа в тому, що саме за цією адресою на законних підставах перебуває майно ТОВ Фірми «Блок ЛТД», зокрема 22 млн тонн конверторних і мартенівських шлаків, переробкою яких і займається підприємство на 83 гектарах землі. У 2013 році ТОВ Фірма «Блок ЛТД» придбала сировинні запаси в 22 млн тонн шлаку за договором купівлі-продажу. ТОВ Фірма «Блок ЛТД» є компанією корейського інвестора Хо Чой Джина.

Варто зазначити, що згідно до інформації сайту Вищої ради правосуддя суддя по справі, Лілія Букіна наприкінці жовтня подала скаргу голові Вищої ради юстиції і генеральному прокурору про втручання в професійну діяльність судді. Мова йде про так зване інформаційне агентство «Антикорупційна правозахисна рада», представники якого неодноразово подавали запити на отримання інформації про діяльність судді Букіної і приходили на судові засідання. Суддя зазначає, що раніше ніякого інтересу до її діяльності дана організація не проявляла, а вищевказані запити пов'язує з розглядом спору між ТОВ Фірма «Блок ЛТД» та Кам'янською міськрадою. Інтерес до діяльності судді виник у «антикорупціонерів» після того, як суддя призупинила дію рішення міськради, наслідком якого могло бути позбавлення інвестора ділянки, на якій розміщено його власність.

У заяві суддя вважає подібні дії «антикорупціонерів» способом тиску на суд і створенням перешкод у здійсненні правосуддя з метою прийняття судом певного рішення, і, як це видно з заяви, на користь влади.

Якщо факт тиску на суддю прокуратура підтвердить, «антикоррупционерам» загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, ТОВ Фірма «Блок ЛТЛ» протягом тривалого часу змушена боротися з незаконними спробами силового та адміністративного захоплення території, на якій розташоване підприємство і придбана сировина. Так, виданий Каменською міськрадою дозвіл на розробку проекту відводу землі по вул. Широка, 351 для розміщення шлакових відвалів, які є власністю підприємства, було надалі без попередження скасовано тією же міськрадою. На думку керівництва підприємства, це було зроблено через відмову іноземного інвестора «співпрацювати» з місцевою владою на чолі з мером Андрієм Бєлоусовим. 25 травня поточного року Заводський суд Кам'янського виніс рішення по справі № 208/5023/17 і, задовольнивши позов ТОВ Фірма «Блок ЛТД», визнав незаконним рішення Кам'янської міськради про скасування раніше виданого дозволу. Однак незважаючи на це рішення суду, в червні нинішнього року міськрада своїм новим рішенням дозволила КП «Екосервіс» зайняти територію «Блок ЛТД» нібито для «благоустрою», а насправді для «відновлення порушених земель, в тому числі відпрацьованих відвалів і їх рекультивації».

Весь цей час ТОВ Фірма «Блок ЛТД» має систематичний тиск з боку КП «Екосервіс», місцевих чиновників і депутатів на чолі з Ігорем Лісничим, обраним від партії «Наш край», які всіляко перешкоджають господарській діяльності підприємства, що кілька разів супроводжувалося силовими атаками на територію і майно «Блок ЛТД», в тому числі, із залученням спецпідрозділів Нацполіції. Працівники підприємства були побиті, а майно пошкоджено або повністю зруйновано. За даними фактами порушено 5 кримінальних проваджень, а ТОВ Фірма «Блок ЛТД» звернулися в Генеральну прокуратуру.

Незважаючи на це, жодної підтримки з боку Дніпропетровської ОДА іноземний інвестор не отримує.