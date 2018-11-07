В Україні запрацював закон про електронні довірчі послуги за допомогою Mobile ID

За словами міністра юстиції, новий закон дозволяє отримувати публічні послуги на території всього Європейського Союзу.

Сьогодні, 7 листопада, набув чинності Закон України "Про електронні довірчі послуги", який був прийнятий рівно рік тому.

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Про це на засіданні уряду в середу повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Цей закон є логічним продовженням стратегічного курсу уряду з впровадження електронного врядування і справжнього онлайн-сервісу", - сказав він.

За словами міністра, електронні довірчі послуги передбачають запровадження електронного підпису та електронної печатки, електронної перевірки часу, а також доставки електронного документа.

Петренко додав, що новий закон після набрання чинності дозволить розширити перелік послуг, які можна отримати онлайн, а також фіксувати реальний час підпису електронних документів і достовірно ідентифікувати користувача, який застосував електронний підпис.

Також новий закон дозволяє отримувати публічні послуги на території всього Європейського Союзу, істотно заощаджує час, зберігає конфіденційність і зменшує можливість комунікації з держорганами, тобто, знижує корупційні ризики.

"У чому переваги електронних довірчих послуг? Це дійсно посилення інтеграції України у світове електронний простір. Також це сприяння розвитку транскордонного співробітництва, це пожвавлення бізнесу", - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, закон №2155-VIII "Про електронні довірчих послуги" був прийнятий Верховною Радою 5 жовтня 2017 року, та набирає чинності за рік з дня його опублікування, крім статті 10, яка вступила в силу з дня опублікування цього закону.