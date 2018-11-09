Президента та уряд закликали прийняти Доктрину економічної безпеки України

Доктрина має поставити за мету ліквідацію нелегального бізнесу та формування категоричної нетолерантності суспільства до тіньовиків як причини всіх економічних проблем країни.

Учасники конференції “Корпоративна безпека” звернулись до урезидента, уряду та уарламенту щодо необхідності прийняття Доктрини економічної безпеки України.

Про це пише видання Бізнес.

Як зазначає видання, головним завданням Доктрини визначено формування нульової толерантності до тіньового ринку та підтримку «білого» бізнесу.

“У зверненні йдеться про те, що «Доктрина має поставити за мету ліквідацію нелегального бізнесу та формування категоричної нетолерантності суспільства до тіньовиків як причини всіх економічних проблем країни. Одночасно необхідно створювати позитивний імідж легального конкурентного бізнесу з метою його розширення й наповнення державного бюджету», - передає видання.

Учасники заходу переконані, що подальше замовчування даної проблематики створює небезпеку існування української держави.

«До кінця поточного року ініціативний групі в складі представників легального конкурентного бізнесу та активних членів суспільства, глибоко розуміючих суть небезпеки для держави розповсюдження нелегального чорного бізнесу, створити такий проект Доктрини економічної безпеки держави та передати його президенту, прем'єр-міністру України та голові Верховної Ради для прийняття в якості пріоритету державної економічної політики до моменту повної ліквідації нелегального бізнесу в країні», - йдеться в тексті документу.

Звернення було обговорено та прийнято учасниками III Конференції «Корпоративна безпека», яка відбулася 8 листопада за підтримки Американської торгівельної палати в Україні (ACC), юридичної компанії Sayenko Kharenko та Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.

Серед учасників конференції - власники бізнесу, члени спостережних рад, члени ради директорів, керівники служб безпеки, юридичних департаментів, представники іноземних посольств та міжнародних інституцій, профільних міжнародних асоціацій.