Найбільшим джерелом корупції в Україні є держсектор - генпрокурор

За словами Луценка, з понад 3 тисяч держпідприємств 60% офіційно не прибуткові для держави, але "для своїх партійних босів вони дуже прибуткові".

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що найбільшим джерелом корупції в Україні є невиправдано великий державний сектор.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Сьомого засідання Ради регіонального розвитку в Києві.

"Корупцію в будь-якій країні, в нашій тим більше, потрібно долати не тільки каральними методами, а спільною роботою всієї влади", - заявив генпрокурор.

Він зазначив, що рівень корупції був різко знижений, коли була введена система Prozorro у сфері державних закупівель.

"Особисто я вважаю, що найбільшим джерелом корупції в Україні є невиправдано великий державний сектор: більше трьох тисяч державних підприємств, 60% яких офіційно не прибуткові - це і є головне джерело корупції, тому що ці підприємства не прибуткові для держави, а для своїх партійних босів вони дуже прибуткові", - переконаний генпрокурор.

"Велика приватизація - це єдина негайна відповідь на боротьбу з корупцією в нашій країні. Впевнений, що вона замінить тисячу засуджених корупціонерів і сотню "великих рибин", - наголосив Луценко.

За словами генпрокурора, державний сектор має бути скорочений на відкритих аукціонах в рамках приватизації, щоб принести кошти до бюджету і забезпечити ефективного власника. "Іншого шляху подолання масової корупції, яка тримає всю політичну, партійну систему країни, я не бачу", - сказав Луценко.