Кривопішин розповів, як залізниці зекономити майже 2 мільярди гривень

В інтерв’ю «Дзеркалу тижня» він запропонував власне бачення підвищення ефективності роботи підприємства на основі аналізу існуючої ситуації в «Укрзалiзницi» та інших підприємствах залізничного транспорту України до моменту проведення реформування галузі.

На переконання Кривопішина, для підвищення ефективності пасажирських перевезень необхідно переглянути технології експлуатації пасажирських поїздів та їх обслуговування.

«Замість прив'язки провідника до вагона потрібно перейти на обслуговування поїздів через аутсорсинг, скоротити нічні поїзди й додати денні, змінити періодичність курсування, категорійність поїздів. Зміна графіка руху по цій технології дає економічний ефект - 800 млн. гривень», - розповів начальник Південно-Західної залізниці.

Також, за його словами, економічний ефект у 500 млн. грн. може дати організація приміських перевезень шляхом укладання угод з органами місцевого самоврядування щодо фінансування окремих поїздів (викуп маршрутів).

«Вдосконалення системи відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій пасажирів за рахунок монетизації пільг дозволить зекономити близько 410 млн. грн.», - наголосив Кривопішин.