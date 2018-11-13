Вибори в 2019 році можуть уповільнити структурні реформи в Україні – ЄБРР

Як зазначається, що економічне зростання в Україні набирає обертів, однак залишається "скромним".

Президентські і парламентські вибори наступного року можуть уповільнити проведення ключових структурних реформ в Україні.

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Про це повідомляється в звіті Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Згідно зі звітом, перспективи зростання української економіки залежать від швидкості реалізації ключових структурних реформ і від потреб зовнішнього рефінансування.

"Очікується, що ВВП України зросте на 3,5% в 2018 році і на 3% в 2019 році, хоча політико-економічна ситуація може стати менш сприятливою для структурних реформ напередодні нового виборчого циклу в 2019 році", - вказується в звіті.

Як зазначається, що економічне зростання в Україні набирає обертів, однак залишається "скромним". Одним з факторів є посилення еміграції людей працездатного віку.

"Це призвело до появи тиску на ринку праці і веде до уповільнення промислового виробництва", - йдеться в документі.

Україні необхідно рефінансувати валютні зобов'язання державного боргу, які мають бути сплачені у 2018-2019 роках, не залучаючи валютні резерви, щоб підтримувати довіру інвесторів і зміцнювати середньострокові перспективи.

"Україні необхідно зберегти макроекономічну стабільність. Співпраця з МВФ залишається життєво важливою. Країна потребує продовження підтримки МВФ, донорів і послідовного доступу до міжнародних ринків капіталу для виконання зобов'язань з оплати боргових зобов'язань в іноземній валюті, що підлягають погашенню в 2018-20 роках", - йдеться у звіті.

Також вказується, що Україні слід активізувати реалізацію нещодавно прийнятих законів в секторі енергетики. Зокрема, мова йде про відділення газотранспортної системи від компанії "Нафтогаз", створення газової біржі і завершення корпоратизації в державних компаніях.

Разом з тим, країні необхідно енергійно проводити реформу державних банків.

"Акцент має бути зроблений на проведенні реформи корпоративного управління і перетворення державних банків, що призведе до їх приватизації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 14 вересня затвердив і направив на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету України на 2019 рік, заснований на макроекономічному прогнозі зі зростанням реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%.

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання економіки України в 2019 році до 2,7% з 3,3%.