Україна може розраховувати на посилення санкцій проти Росії через "вибори" на Донбасі - віце-прем'єр

На думку віце-прем'єр-міністра, така поведінка Росії отримає загальне жорстке засудження.

Україна може розраховувати на введення нових жорсткіших санкцій з боку ЄС проти Росії через незаконні "вибори" на окупованій території Донбасу, які відбулися 11 листопада.

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Про це журналістам сказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Клипмуш-Цинцадзе.

"Я рада, що наші колеги з ЄС ставлять це на порядок денний (організацію Росією "виборів" на окупованій території - УНІАН). Я сподіваюся, що така поведінка Росії отримає загальне жорстке засудження. Я переконана, що, по-перше, це знімає питання про те, щоб якимось чином пом'якшити санкції проти РФ, як окремі політики в країнах-членах ЄС дозволяли собі говорити. І я переконана, що ми можемо розраховувати на жорсткіші санкції з боку Європейського Союзу до Російської Федерації", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема, питання нещодавно проведених виборів в ОРДЛО.

У НАТО заявили, що так звані "вибори", які відбулися 11 листопада в угрупованнях "ДНР" і "ЛНР", є частиною гібридної війни Кремля проти України.

В ОБСЄ вважають, що "вибори" на території ОРДЛО не відповідають Мінським домовленостями.