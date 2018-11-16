Податкова культура та фіскальні реформи: Демченко запрошує киян на форум

У столиці 20 листопада відбудеться Київський податковий форум-2018, який стане відкритим майданчиком для суспільного діалогу про реформування системи ДФС.

Захід організований Головним управлінням Державної фіскальної служби у столиці спільно з Київською міською державною адміністрацією.

«Ми диференціювали дискусії таким чином, щоби кожний учасник мав можливість зосередитися на найактуальніших для себе темах. Столична фіскальна служба є цілком відкритою для киян, отже, ми запрошуємо долучатися до форуму, брати активну участь в обговоренні та ставити нашим експертам якомога більше запитань», - зазначила начальник київського управління ДФС Людмила Демченко.

За її словами, в рамках форуму працюватимуть три окремі дискусійні панелі. Зокрема, перша дискусійна панель буде присвячена поточному стану податкової культури у Києві, реформам, автоматизації сервісів та процесів, а також наявним IT-рішенням. Учасники другої обговорять податкову політику в столиці: новації в оподаткуванні землі та майна, адміністрування місцевих податків, декларування доходів та оподаткування доходів від здавання в оренду нерухомості. Третя платформа стосуватиметься новацій законодавства у сфері трансфертного ціноутворення, проблем розмивання бази оподаткування, ризиків підприємств, що працюють на міжнародних ринках, податкових спорів під час перевірок контрольованих операцій.

Участь у форумі візьмуть депутати Верховної Ради України, Київської міської ради, представники Міністерства фінансів, ДФС, науковці, аудитори, експерти-правники, представники міжнародних організацій, бізнесу та громадськості, платники податків.

Київський податковий форум відбудеться в будівлі комплексу «Mercure Congress Centre» за адресою: Київ, вул. Вадима Гетьмана 8/26, 5 поверх. Участь безкоштовна. Реєстрація та додаткова інформація на сайті.