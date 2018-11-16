Кабмін спростив ввезення до України агрохімікатів для наукових досліджень

Уряд скасував обов'язкове узгодження з Мінагропродом і Міністерством охорони здоров'я видачі дозволу на ввезення, а також необхідність отримання дубліката дозволу.

Кабінет міністрів України спростив ввезення на територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого матеріалу.

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Відповідне постанові Кабміну №958 від 14 листопада оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

"Уряд удосконалив процедуру видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу" - йдеться у пояснювальній записці.

Постановою передбачено скасування необхідності узгодження видачі дозволу на ввезення з Міністерством аграрної політики та продовольства і Міністерством охорони здоров'я України, і виключення необхідності отримання дубліката дозволу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала уряд спростити державну реєстрацію засобів захисту рослин при ввезенні та використанні їх в Україні.

У жовтні Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запропонувала відновити державне регулювання використання і обороту засобів захисту рослин з метою запобігання розповсюдження фальсифікату на українському ринку добрив.