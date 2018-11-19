Цукерберг заявив про роботу Facebook «в умовах війни»

Новий підхід Цукерберга викликав «безпрецедентну смуту» в Facebook, через що кілька ключових топ-менеджерів пішли з компанії.

Засновник Facebook Марк Цукерберг в червні провів нараду з 50 топ-менеджерами компанії і заявив їм, що соцмережа перебуває «у стані війни», у зв'язку з чим він має намір керувати компанією відповідним чином.

Читайте такожЦукерберг заборонив співробітникам Facebook користуватися iPhone

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За їхніми словами, Цукерберг сказав, що «в мирний час керівники можуть не поспішати з прийняттям ключових рішень», але зараз, коли Facebook «знаходиться під тиском законодавців, інвесторів і сердитих користувачів», йому треба діяти рішучіше.

Зокрема, Цукерберг вважає, що в 2018 році Facebook недостатньо швидко реагувала в складних ситуаціях. Тому, як пише WSJ, голова соцмережі вимагає від топ-менеджерів «прискорити прогрес» у вирішенні проблем, в числі яких він назвав уповільнення зростання користувачів і забезпечення безпеки платформи. Крім цього він висловлював невдоволення тим, як соцмережа справлялася з хвилями критики, передає "Комерсант".

За інформацією WSJ, новий підхід Цукерберга викликав «безпрецедентну смуту» в Facebook, через що кілька ключових топ-менеджерів пішли з компанії. Зокрема, з'явилася «напруженість у відносинах» Цукерберга з операційним директором компанії Шеріл Сендберг, стверджують співрозмовники видання.

У листопаді Facebook опинилася в центрі скандалу після статті The New York Times, за інформацією якої соцмережа займалася публікацією замовних статей проти конкурентів. Таким чином корпорація намагалася відвернути увагу громадськості від своїх проблем, стверджують журналісти.