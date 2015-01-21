У Давосі сьогодні стартував 45-й Всесвітній економічний форум

Всесвітній економічний форум в 45-й раз пройде в швейцарському Давосі 21-24 січня. Як очікується, в ньому візьмуть участь близько 2,5 тисячі бізнесменів, політиків та експертів, включаючи близько 50 глав держав та урядів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко проведе під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі ряд двосторонніх зустрічей, присвячених фінансовим і оборонним питанням.

"У Президента планується досить щільний графік, як у виступі на самому форумі, так і в двосторонніх зустрічах, які будуть присвячені фінансовим питанням і питанням безпеки та оборони... Вже зараз можу підтвердити 10 двосторонніх зустрічей, і це буде дуже серйозний графік", - заявив заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ, World Economic Forum) - міжнародна неурядова організація. Виникнення ВЕФ відноситься до 1971 року, коли в Женеві пройшов симпозіум, який зібрав понад 400 керівників провідних європейських компаній. З 1971 року по 1986 рік організація називалася "Європейський форум менеджменту" (European Management Forum).

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Як пише Прайм, на перших зустрічах форуму обговорювалися переважно питання поліпшення позицій Західної Європи у конкурентній боротьбі. З роками тематика поступово розширювалася, включалися політичні та економічні питання, наслідки науково-технічного прогресу, проблеми заборгованості країн, що розвиваються. У середині 1970-х років у Давос стали запрошувати впливових людей з усього світу (членів урядів і лідерів бізнесу), і вже в наступному десятилітті форум набув статусу одного з головних подій року.

Членами Форуму є близько однієї тисячі великих компаній та організацій з більш ніж 50 країн світу

Типова компанія - член форуму має обіг більше п'яти мільярдів доларів.

Засновник і беззмінний керівник (президент) Форуму - професор бізнес-адміністрування Женевського університету Клаус Шваб.

Штаб-квартира організації знаходиться в Женеві.

Головним заходом ВЕФ є щорічні зустрічі, які проводяться традиційно на всесвітньо відомому гірськолижному курорті Давос у кінці січня - початку лютого (за винятком сесії в Нью-Йорку в 2002 році, проведеної в знак солідарності з США після терактів 11 вересня 2001 року).

Щорічні зустрічі в Давосі проводяться з метою обговорення в неформальній обстановці найважливіших політичних і економічних проблем. Давос знаменитий не тільки тим, що збирає на кілька днів найбільш впливових людей світу - глав держав і урядів, лідерів світового бізнесу, видатних учених і економістів, політологів. Він привабливий ще і тим, що дає можливість в неофіційній обстановці зустрітися політичним опонентам.

Дискусії в Давосі вже традиційно багато в чому визначають проблематику економічної року.

У рамках Форуму створено і діє безліч груп або клубів за професійними інтересами, у тому числі клуб найбільших підприємців, група керівників компаній і організацій різних секторів промисловості, група керівників національних дослідницьких організацій, група видатних діячів мистецтв. В останні роки були сформовані об'єднання "Лідери завтрашнього дня" і "Піонери високих технологій".

Основна форма роботи - семінари на різні теми. В рамках давоських зустрічей проводиться близько 300 пленарних засідань, семінарів і "круглих столів", а також "міні-зустрічі у верхах". Протоколів немає, виступи офіційно не фіксуються, заключні резолюції не приймаються.

З 1979 року фахівці ВЕФ складають щорічну доповідь "Глобальна конкурентоспроможність", в якій оцінюють більш ніж 140 країн світу за двома головними показниками - потенційного зростання індексу і індексу конкурентоспроможності.

Останнім часом ВЕФ став випускати додаткові рейтинги окремих регіонів і секторів економіки.

Крім давоських нарад проводяться регіональні саміти ВЕФ по Центральній і Східній Європі, Південно-Східній Азії, Близькому Сходу та Північній Африці.