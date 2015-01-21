Порошенко сьогодні виступить у Давосі та зустрінеться з головою МВФ

Президент України Петро Порошенко сьогодні виступить з доповіддю на Всесвітньому економічному форумі у Давосі та проведе зустрічі з економістами, політиками та підприємцями, з якими обговорить ситуацію в Україні.

Як повідомляє прес-служба президента, серед першочергових питань зустрічей - подолання економічної кризи, залучення інвестицій та зовнішньополітична ситуація.

Заплановані зустрічі Порошенка з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і прем’єр-міністром Китайської Народної Республіки Лі Кецяном. Також президент зустрінеться з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Планується зустріч Порошенка з генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Анхелем Гурріа, з яким буде обговорено спільні проекти боротьби з корупцією.

Окрім керівників держав президент зустрінеться з керівниками ряду приватних фондів і корпорацій, що мають намір інвестувати власні кошти в українську економіку.

Сьогодні ж Порошенко виступить на сесії «Майбутнє України» в рамках форуму в Давосі. Пряму трансляцію доповіді можна буде переглянути на сайті Всесвітнього економічного форуму за посиланням: http://www.weforum.org/sessions/summary/future-ukraine-1. Початок заходу - о 16.30 за українським часом.

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Також президент зустрінеться з головними редакторами та журналістами провідних світових видань та візьме участь у прямих ефірах на каналах Bloomberg Europe TV (о 13.35) та CNN (о 17.15).