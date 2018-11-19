Влада має тричі подумати, чи брати в приклад досвід Польщі в проведенні медреформи – депутат

Нардеп Дубіль підкреслив, що неефективність медреформи, яку впроваджують в Україні доведена 19-річним досвідом Польщі.

Нардеп вважає, що медреформа не вирішить проблему кадрів і черг у лікарнях / фото УНІАН

Польща відмовляється від медичної реформи, яку впроваджувала 19 років як від неефективної. Україна навпаки вирішила використати польську модель змін галузі.

Про це у блозі для видання "Киев Власть" написав народний депутат України від фракції "Батьківщина", член парламентського комітету з питань бюджету Валерій Дубіль.

"У 2018 році Польща починає нову реформу охорони здоров’я. Навіть не реформу, а корінну зміну організаційно-правового механізму функціонування галузі. Влада країни хоче перебудувати ті положення, які зараз збирається впровадити українська влада", - написав Дубіль.

При цьому він уточнив, що об’єм фінансування медичної галузі в Польщі у 6 разів більший ніж в Україні, при тому, що населення країн майже однакове. Зокрема польська влада витрачає на охорону здоров’я – 34 мільярди доларів.

"Польща виділяє на оплату медичного обслуговування громадян через центральний орган, аналогічний нашій Нацслужбі здоров’я, більше, аніж в Україні - біля 20 мільярдів доларів на рік (або 526 доларів на людину). Порівняйте із 3,3 мільярда доларів на рік (або 85 доларів на людину, з яких тільки 60 йде на медичні заклади), які витрачає Україна! І навіть за такого фінансування Польща не змогла зробити функціонування медицини, а особливо "первинки" ефективним", - підкреслив Дубіль

За його словами, за 19 років реформування сусідній країні не вдалося вирішити проблему кадрів, яка існує і в Україні. Крім того реформа сприяла виникненню великих черг у польських медзакладах, що змушувало пацієнтів звертатися у приватні заклади.

Проблемою також стало лікування поляків у стаціонарах за новою системою, яку планує запровадити і Україна у 2020 році. Зокрема, немає загального стандарту переліку і тарифікації послуг, тобто, чітко не визначено скільки і за яке лікування має сплачувати держава. "І от пацієнт після кількох місяців очікування потрапляє у стаціонар. Тут його починають лікувати, та не доліковують – бо держава нерегулярно платить лікарні за перебування хворого у стаціонарі", - пояснив Дубіль.

Депутат зазначив, що у рейтингу Європейського індексу здоров’я пацієнта за 2016 рік Польща посіла 31 місце з 34. "Проаналізувавши майже двадцятирічний досвід сусідів, наша влада мала би тричі подумати – чи варто його переймати", - підкреслив Дубиль.

"Вкотре наголошую: тільки конструктивний аналіз і діалог здатні змінити нашу медицину на краще. Спуск же реформи "згори" призводить тільки до ще більшого бар’єру між чиновниками центральної влади і звичайними медпрацівниками. Страждають від цього не тільки лікарі, а й звичайні українці. Впевнений, вже скоро у нас буде можливість разом із найкращими експертами і нашими медпрацівниками розпочати повністю перекроювати систему охорони здоров’я, щоб зробити її дійсно ефективною", - резюмував депутат.