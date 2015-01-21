Абромавічус збирається скоротити штат Мінекономрозвитку на 50%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує скоротити на 50% чисельність свого штату, заявив глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавічус на прес-конференції 20 січня.

"Я підписав узгоджений з Міністерством фінансів документ, який передбачає скорочення штату на 50%", - сказав міністр.

Також Абромавічус зазначив, що минулого тижня рекрутингові фахівці провели інтерв'ю з главами всіх департаментів міністерства.

"Будемо сідати і обговорювати, хто з цих працівників зможе працювати в новому міністерстві", - сказав глава Мінекономрозвитку.

За словами Абромавічуса, штат відомства є занадто роздутим і неефективним, що викликає додаткові державні витрати і позначається на якості роботи міністерства.

Читайте такожАбромавічус хоче продати 1251 підприємство зі списку заборонених до приватизації

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавічус підписав наказ про реорганізацію міністерства, який суттєво скорочує персонал і кількість департаментів - до 15 з 24.