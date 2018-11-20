19 листопада Омеляну повернули назад закордонний паспорт, який був раніше вилучено в рамках розслідування НАБУ.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян почав вивчати матеріали своєї кримінальної справи про незаконне збагачення, порушеної проти нього Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

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"НАБУ завершило досудове розслідування, зараз ми ознайомимося з усіма матеріалами, потім підемо до суду, і в суді кожен буде відстоювати свою позицію: НАБУ – свою, я – свою", - повідомив міністр інфраструктури в ефірі одного з телеканалів.

Він також додав, що 19 листопада йому повернули закордонний паспорт, який було раніше вилучено в рамках даного розслідування НАБУ.

"Для мене велика честь бути першим міністром, життя якого просвічено рентгеном, але те, що було знайдено, це просто смішно. Одна з цілей цієї акції - вибити мене з колії, але я працюю, незважаючи ні на що, не зменшуючи темпів", - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, використанні або придбання авто для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів в 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до цього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року отримав 2,17 мільйона гривень офіційного доходу, тоді як видатки становили тільки в період з 2008 року по 26 квітня 2015 року як мінімум 3,45 мільйона гривень.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджена доказами і вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за підозрою в незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабками в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності тих слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

На Омеляна також покладено низку процесуальних обов'язків: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорта, зокрема, закордонний.