Кабмін ліквідував територіальні органи Держенергоефективності

Відповідну постанову Кабміну від 14 січня 2015 року опубліковано на урядовому сайті.

Згідно з документом, Кабмін погодився із пропозицією Держенергоефективності з ліквідації територіальних органів як структурних відділень апарату держоргану.

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За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, житловий фонд України є найбільш енерговитратним у Європі, а понад 85% житлових будинків потребують реконструкції та термомодернізації. Причому Савчук висловив упевненість, що створення та кредитування ОСББ є найбільш ефективним механізмом фінансування цих робіт.