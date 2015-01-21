В магазинах "Амстор" вийшли на роботу не більше 5% працівників - керівник

Нагадаємо, у зверненні прес-служби "Смарт-Холдингу" від 19 січня йдеться про накази, якими персонал компанії "Амстор" зобов'язували вийти на робочі місця до 9.00 вівторка, 20 січня. В іншому випадку "Смарт-Холдинг" погрожував розірвати трудові угоди, повідомляє УНН.

Переважна більшість співробітників не піддалися тиску і не стали співучасниками злочину, стверджує Олександр Вагоровський. За його словами, більшість колективу залишається на боці засновника торгової мережі і законно призначеного керівництва.

"Ультиматум «Смарт-Холдингу» не спрацював. "Амстор" не може функціонувати нормально, коли магазинами управляють рейдери, - підкреслив Олександр Вагоровський. - Вирішити питання виплати зарплати співробітникам, проконтролювати виконання договорів про постачання, а також забезпечити нормальну роботу магазинів зможе тільки законне керівництво".

Відповідно до Кодексу законів про працю, звільнити працівника має право тільки законний керівник підприємства, якщо співробітник допускає систематичні порушення трудової дисципліни, або через інші вчинки, які суперечать інтересам підприємства.

Олександр Вагоровський зазначив, що в даний час правоохоронні органи дають правову оцінку діям "Смарт-Холдингу".

"Будь-яка дія незаконно призначених керівників не має юридичної сили", - зазначив Вагоровський.

"Ніхто зі співробітників не здійснював ніяких проступків. Навпаки, люди працювали чесно і сумлінно, а роботу заблокував "Смарт-Холдинг", використовуючи підроблені документи і допускаючи різні зловживання ", - підкреслив Олександр Вагоровський.

"Не вірте рейдерам і не піддавайтеся на провокації. На нашому боці закон і правда. Ми переможемо, наша компанія повернеться до нормальної роботи і кожен зможе знайти своє покликання в згуртованій команді "Амстор", - звернувся Олександр Вагоровський до співробітників мережі.

Нагадаємо, 31 грудня торгові центри мережі "Амстор" в Запоріжжі, Маріуполі, Києві та інших містах були заблоковані озброєними людьми під керівництвом представників "Смарт-Холдингу".

Роздрібна мережа "Амстор" була створена в 2003 році. Оборот мережі в 2013 році склав 4 млрд. грн. Мережа об'єднує 37 торгових центрів, з яких 17 знаходяться в зоні "АТО" і не контролюються менеджментом та власниками компанії.