Кабмін схвалив "антирейдерський" законопроект

Також уряд підтримав ініціативу, згідно з якою реєстратори, які отримують доступ до професії, зобов'язуються проходити кваліфікаційний іспит.

Кабінет міністрів схвалив ліквідацію реєстраторів в комунальних підприємствах, які перебувають у місцевому самоврядуванні, а також ініціативу, згідно якої реєстратори, які отримують доступ до професії, зобов'язуються проходити кваліфікаційний іспит.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

"Сьогодні комунальні підприємства, які створюються по країні, відкривають філії, які виконують одну реєстраційну дію. Туди приїжджає "самогубець-реєстратор", який здійснює одну незаконну дію і зникає. А потім власник майна має йти і оскаржувати цю дію. Тому Міністерство юстиції виступає з ініціативою перед прийняттям "антирейдерського закону" прибрати можливість для філій комунальних підприємств здійснювати реєстрацію в реєстрі бізнесу та нерухомості", - виступив з ініціативою міністр юстиції Павло Петренко.

Також Мін'юст запропонував схвалити ініціативу, згідно якої реєстратори, які отримують доступ до професії, зобов'язуються проходити кваліфікаційний іспит.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Міністерство юстиції презентувало "Антирейдерський законопроект 3", який був розроблений спільно з народними депутатами та представниками провідних бізнес-асоціацій.

7 грудня 2017 року в Україні набув чинності закон про обов'язкову відеофіксації під час проведення обшуків, який називають "Маски-шоу стоп". Закон вводить обов'язкову відеофіксацію під час обшуків, так і при розгляді клопотань слідчим суддею. Згідно із законом, відеозапис має бути невід'ємним додатком до протоколу обшуку.

14 лютого 2018 року Міністерство юстиції запропонувало Кабінету міністрів створити Комісію з реагування на скарги про порушення під час проведення обшуків на підприємствах, оскільки відомство раніше надходить безліч скарг про порушення, незважаючи на прийняття закону "Маски-шоу стоп". 28 лютого уряд створив таку комісію під керівництвом прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У вересні поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні і в цілому закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами при здійсненні досудового розслідування" (№ 8490).