Порошенко розповів у Давосі про основні економічні реформи в Україні

Дерегуляція економіки та бізнес-процесів, скорочення витрат на державний апарат поряд із реальною бюджетною децентралізацією, що надає широкі можливості регіонам, є ключовими економічними реформами в Україні на поточному етапі, заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) президент України Петро Порошенко.

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«Показово, що ключові реформи ми реалізуємо у найбільш важкий для нас період - у період війни, - сказав він. - Однак підняти зарплати або знизити податки - це важливо, але це не реформи. Ми суттєво скорочуємо бюджетні витрати, ми зменшили бюрократичний апарат, ми рішуче децентралізуємо бюджет і надаємо більше можливостей регіонам».

Причому Порошенко наголосив, що новий парламент та уряд України прагнуть змінити Україну, зробити її абсолютно новою, використовуючи для цього досвід країн ЄС, Сингапуру, США.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін в Бюджетний кодекс», який передбачає бюджетну децентралізацію (№1557), необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік.

Згідно із законом, до місцевих бюджетів буде надходити 100% плати за адміністративні послуги, державні мита, додаткові 10% податку на прибуток, від 2% до 5% податку на підакцизні товари, який буде встановлюватися на місцевому рівні, податок на нерухомість від 0 до 24 грн за квадратний метр; передбачене збільшення надходжень екологічного податку від 35% до 80%, а також - дотації на вирівнювання фіскальної платоспроможності. Крім того, документ передбачає скасування індикативних показників дохідної частини місцевих бюджетів, спрощення використання коштів місцевих бюджетів, а також процедури трансфертів з центрального бюджету до місцевих. За підрахунками уряду, бюджетна децентралізація дозволить місцевій владі мобілізувати до 40 млрд грн додаткових ресурсів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко розраховує на нову програму співпраці з МВФ у кінці січня.