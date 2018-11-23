OnTaxi знизили тариф в Києві до 29 гривень

Точна вартість поїздки відома до її початку та в процесі змінитися не може.

Сервіс OnTaxi максимально знизив тариф на поїздки в Києві. Тепер в класі "Економ" замовити авто можна від 29 гривень. Ця сума включає вартість подачі автомобіля і одного кілометра шляху. Кожен наступний кілометр буде коштувати 6 грн в межах міста і 10 грн - за містом. Це один з найнижчих тарифів на таксі у столиці.

Наприклад, поїздка від Центрального залізничного вокзалу до ТЦ Гуллівер буде коштувати всього 42 грн, а до Осокорків звідти ж можна доїхати приблизно за 100 грн в залежності від точної адреси. До речі, точна вартість поїздки відома до її початку і в процесі змінитися не може (якщо не було простою на вимогу пасажира).

Нагадаємо, що OnTaxi - це сучасний сервіс для замовлення таксі, який працює в 8 містах України: Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Полтаві, Вінниці та Сумах. Викликати авто можна через мобільний додаток на Android або iOS, а також за коротким номером 2000.