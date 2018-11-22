Мешканець Сумщини двічі за п’ять років став переможцем лотереї "Лото-Забава"

11 листопада 2018 року лотерея «Лото-Забава» урочисто відсвяткувала свій дев’ятнадцятий День народження, а вже 18 листопада на розіграш 1006-го тиражу до студії завітав фінальний переможець акції «Злови машину на День народження». Ним виявився мешканець Сумської області – Микола Шапаренко.

Микола Михайлович має значний лотерейний стаж та відданий лотерейному хобі вже близько 10 років. За цей час переможець вже вшосте завітав на зйомки прямого ефіру «Лото-Забава». На досвіді пана Миколи також і значний виграш: у 2013 році йому пощастило виграти в одному з конкурсів «Лото-Забава» 100 000 гривень. Тоді свій виграш він витратив на покупку комп’ютера, телевізора та антени, і залишилось ще на подарунки для дітей. Цього ж разу Миколу Михайловича спіткав приз сумою 400 000 гривень.Нагадаємо, починаючи з 21 жовтня, протягом акції «Злови машину на День народження» щотиражу додатково розігрувався автомобіль JAC S2, грошовий еквівалент якого складає 400 000 гривень. У цілому в акції були розіграні призи на загальну суму 1 600 000 гривень, які виграли четверо гравців з Донецької, Дніпропетровської, Сумської областей та Києва відповідно.

У конкурсі «Багаті та Відомі» були виграні 100 000 гривень. Приз дістався Івану Кравчуку з Івано-Франківської області, який сидів у зеленому ряді на місці 16. Іван Іванович опинився на майданчику «Лото-Забава» уперше та дуже хвилювався, коли дізнався, що став переможцем конкурсу. Як пізніше зізнався пан Іван, у його перемозі взяла участь вся сім‘я: мати купила щасливий лотерейний білет, а дружина допомогла відправити смс-повідомлення з комбінацією для участі у конкурсі «Багаті та Відомі». Виграні 100 000 гривень планують витратити теж на всю сім‘ю – на придбання квартири.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає переможців і радить їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшів.