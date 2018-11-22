"Укрзалізниця" перевірила 23 співробітників на детекторі брехні

При цьому в прес-службі не назвали кількість співробітників, які попалися на брехні.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" перевірила 23 людини на поліграфі "Рубікон", який був закуплений в 2017 році.

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Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Станом на 29.10.2018 із застосуванням поліграфа "Рубікон" було проведено 23 тестування. Поліграф закуповувався з метою виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також планових завдань з профілактики правопорушень в галузі залізничного транспорту", - йдеться в повідомленні.

При цьому в прес-службі не назвали кількість співробітників, які попалися на брехні.

"Проходження перевірки на поліграфі "Рубікон" для працівників "Укрзалізниці" є добровільною процедурою, а результати перевірок конфіденційною інформацією", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що на балансі "Укрзалізниці" знаходиться один поліграф.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" уклала договір про послуги з професійної підготовки поліграфолога за 56 тисяч гривень. 16 листопада 2017 року філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" уклав договір з фізичною особою-підприємцем про закупівлю поліграфа "Рубікон" модель "П-01" вартістю 86 тисяч гривень.