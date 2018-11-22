У Росії ще на рік заморозили пенсії

Держдума продовжила замороження накопичувальної пенсії до 2021 року.

Під час пленарного засідання Держдума в третьому, остаточному читанні ухвалила урядовий закон про продовження замороження накопичувальної пенсії в Росії до 2021 року.

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«За» віддали свої голоси 316 депутатів, «проти» — 91, ще троє утрималися, передає РБК.

Згідно з чинним законом з 2014 року відрахування до накопичувальної частини пенсійної системи в розмірі 6% від зарплат росіян направляються в страхову частину, тобто йдуть на виплати нинішнім пенсіонерам. Така норма діє до 2020 року. Під час засідання у четвер, 22 листопада, її продовжили ще на рік.

Прийняті поправки до закону встановили обов'язок Пенсійного фонду «враховувати внески на обов'язкове пенсійне страхування в 2021 році виходячи з напрямку повного розміру індивідуальної частини тарифу страхового внеску на фінансування страхової пенсії». Заморожування накопичувальної пенсії ще на один рік, згідно із фінансово-економічним обґрунтуванням закону дозволить зменшити трансферт з федерального бюджету в Пенсійний фонд на 609,1 млрд руб.

Проти проголосували фракції «Справедливої Росії» та КПРФ.

Член думського комітету з праці, соціальної політики і справ ветеранів Ольга Баталіна назвала прийняте на пленарному засіданні рішення «вимушеною мірою, яка не зміцнює довіру до пенсійної системи». Тим не менш вона підкреслила, що продовження замороження пенсійних накопичень «дозволить забезпечити стійкість солідарної пенсійної системи» на майбутні три роки.

У серпні міністр праці РФ Максим Топілін говорив, що повернення накопичувальної частини пенсії може призвести до додаткових бюджетних витрат у розмірі 500 млрд руб. на рік.