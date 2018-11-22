Торговельні майданчики Китаю знімають з продажу товари Dolce & Gabbana через расистську рекламу

Причиною тому стала серія рекламних роликів, опублікованих італійською компанією.

Dolce & Gabbana не буде продаватися найближчим часом на деяких торгових майданчиках в Китаї, включаючи Taobao, Tmall, Jingdong Mall, Suning Tesco, Secoo і Yoox Net-a-Porter - найбільшого в світі онлайн-рітейлера люксових товарів.

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Причиною тому стала серія рекламних роликів, опублікованих італійською компанією в кінці минулого тижня. У них китайська модель намагається їсти спагетті, піцу і каннолі за допомогою паличок, передає kommersant.

Ролики викликали хвилю обурення китайських користувачів і стали найбільш обговорюваною темою у соцмережі Weibo. Китайські громадяни визнали рекламу расистською та сексистською. В результаті компанія була змушена скасувати свій показ в Шанхаї, запланований на середу.

Ситуацію ускладнили і расистські коментарі, що з'явилися на сторінках офіційного аккаунта D&G, а також самого Стефано Габбана. У компанії заявили, що обидва аккаунти були зламані хакерами і принесли свої вибачення китайським користувачам.