Швеція допоможе Україні в геологічній реформі - Кирилюк

Україна має великий потенціал бути провідною видобувною країною не тільки Європи, а й світу.

Геологічна служба Швеції надасть українським Держгеонадрам методологічну допомогу з реформуваня галузі видобутку надр та проведе навчання спеціалістів.

Про це стало відомо під час візиту українських геологів у Стокгольм. «Оскільки Україна перебуває на шляху реформ та вдосконалення системи надрокористування, наші спеціалісти залюбки поділяться власним досвідом з українськими колегами у вдосконаленні розвитку геологічної служби України. Наскільки нам відомо, Україна має великий потенціал бути провідною видобувною країною не тільки Європи, а й світу, адже ваша держава займає одне з топових місць по запасам багатьох видів корисних копалин. Сподіваємось, що наші знання будуть корисними для України», - заявив провідний геолог Геологічної Служби Швеції Еріка Інгвалд.

Підчас зустрічі представники геологічної Служби України та представники шведської геологічної Служби обговорили питання активізації обміну досвідом в сфері надрокористування. Також шведська сторона заявила, що готова прийняти українських фахівців на навчання задля пришвидшення процесів впровадження європейських вимог в сфері надрокористування в Україні.

«Для мене, як для керівника геологічної Служби архіважливо, щоб Держгеонадра була перш за все організацією з висококваліфікованими кадрами міжнародного рівня, які орієнтуються на світовий досвід в надрогалузі. Адже наша глобальна ціль реформ в надрокористуванні - це максимальна відкритість та перехід на європейські правила співпраці з надрокористувачами. Ми взяли курс на плідну співпрацю з європейськими країнами та урядом США задля сприяння вітчизняного розвитку надрогалузі», – розповів т.в.о. голови Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк.

На зустрічі також обговорили стратегію розвитку мінерально-сировинної бази України та механізми залучення міжнародних інвестицій у видобуток.