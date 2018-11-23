У селі Якимівка Вінницької області відновив роботу гранітний кар’єр

Упродовж 2018 року на підприємстві реалізовано інвестиційний проект – «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів». Загальний об’єм інвестицій становить 9 млн. грн.

В рамках робочої поїздки до Оратівського району 21 листопада перший заступник голови ОДА Андрій Гижко відвідав Оратівське дочірнє підприємство приватного виробничого комерційного підприємства (ДП ПВКП) «Укрпостач» с. Якимівка.

Підприємство було засноване у березні 2003 року , воно спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів: щебеню різних фракцій та відсіву.

Так, за 9 місяців 2013 року підприємством вироблено 19,8 тис. тонн щебеню та каменю на суму 1,4 млн. грн. Проте, із січня 2014 року підприємство не здійснювало господарської діяльності.

Упродовж 2018 року на підприємстві реалізовано інвестиційний проект – «Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів». Загальний об’єм інвестицій становить 9 млн. грн. Прогнозовані обсяги виробництва - до 500 тис. тонн готової продукції на рік.

Оглянувши потужності підприємства, Андрій Гижко підкреслив: «У відновленні роботи Якимівського гранітного кар’єру є два дуже позитивні моменти: втілення нового інвестиційного проекту дозволило створити і нові робочі місця – вже зараз тут працює 30 людей. Для них це дуже суттєво, оскільки вони близько п’яти років не мали роботи, адже Оратівський район є повністю аграрним. Тож будь-яке промислове виробництво тут є дуже актуальним. Другий позитивний момент - відкриття гранітного кар’єру в межах області є важливим для відродження будівельної галузі. Після кризового 2014 року підприємства, які виробляють цеглу,цемент,виконують дорожні роботи,скоротили своє виробництво у три рази. Відродження старих та створення нових кар’єрів свідчить про те, що галузь будівництва стає популярною серед підприємців».

Перший заступник голови ОДА наголосив, що урядове гасло про масштабний ремонт держави є справді актуальним.

«Сьогодні у планах Президента України та Прем’єр-міністра відремонтувати дороги, зробити капітальні ремонти у школах і лікарнях. Тож саме ця продукція буде використовуватись на здійснення цих ремонтів. Щебінь з Якимівського кар’єру піде не лише на дорожнє будівництво, але й для виконання бетонних робіт. На сьогодні багато місцевих сільських рад готові замовляти цю продукцію та приступити до ремонту місцевих доріг».

Засновник підприємства – Анатолій Мельник запевняє, що введення в експлуатацію нових виробничих потужностей ДП ПВКП «Укрпостач» дозволить створити 40-45 робочих місць, значно збільшити обсяги виробництва, проводити ремонтні роботи як комунальних доріг, так і доріг державного значення, а також забезпечити стале надходження коштів до бюджетів усіх рівнів.