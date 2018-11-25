У США «чорна п'ятниця» побила рекорди з онлайн-продажів

Порівняно з минулим роком кількість онлайн-продажів у «чорну п'ятницю» у США збільшилася на 23,6%. В цілому через інтернет-магазини американці придбали в цей день товари на $6,22 млрд.

У «чорну п'ятницю» — день великих розпродажів, який стартує за Днем подяки, який відзначається в Сполучених Штатах, — американці придбали в онлайн-магазинах продукти і товари на суму $6,22 млрд.

Читайте такожЧорна п'ятниця по-українськи: журналісти показали, чи є ажіотаж у магазинах (відео)

Про це з посиланням на дослідження фахівців Adobe Analytics повідомляє телеканал CNBC News, передає РБК.

Це, як зазначають експерти, на 23,6% більше, ніж рік тому. Таким чином, «чорна п'ятниця» в цей раз встановила в США новий максимум за онлайн-продажами, дійшли висновку дослідники. Відомості, як пояснює телеканал, відображають ситуацію з покупок у 80% кращих американських інтернет-магазинів, таких як Amazon і Walmart.

Однак це не всі рекорди, які були побиті 23 листопада. Цього року п'ятниця після Дня подяки стала першим днем в історії, під час якого 33,5% від виручки всіх інтернет-магазинів в США (більше $2 млрд) були отримані в результаті покупок з мобільних пристроїв, помітили в Adobe Analytics. Минулого року ці показники, за їхніми даними, оцінювалися в 29,1%.