Бойовики захопили філіал Центробанку Лівії зі $100 млрд
Угруповання бойовиків, непідконтрольних центральній владі Лівії, захопило відділення Центробанку країни в місті Бенгазі, в якому перебувала основна частина валютних резервів країни.
Воєнізовані загони бойовиків, які підкоряються відставного генерал-майору Халіфі Хафтару, в середу, 21 січня, атакували відділення лівійського ЦБ в місті Бенгазі.
У четвер, 22 січня, за даними видання New York Times (NYT), бойовики встановили повний контроль над відділенням Центробанку, передає Вести.Економіка.
У 2013 році ЦБ Лівії оголосив, що з початку війни в країні з 2011 року валютні резерви скоротилися з $321 млрд до $113 млрд. Про це, зокрема, повідомляло агентство Al Monitor.
Як повідомляє NYT, в захопленому відділенні центробанку в Бенгазі зберігалася експортна виручка від продажу нафти, а також валютні резерви Лівії в загальному обсязі близько $100 млрд.
У статті Libyan Fighters Seize Benghazi Branch of Central Bank також зазначається, що Лівійський Центробанк був "одним із останніх діючих інститутів державної влади в Лівії".