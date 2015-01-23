Бойовики захопили філіал Центробанку Лівії зі $100 млрд

Воєнізовані загони бойовиків, які підкоряються відставного генерал-майору Халіфі Хафтару, в середу, 21 січня, атакували відділення лівійського ЦБ в місті Бенгазі.

У четвер, 22 січня, за даними видання New York Times (NYT), бойовики встановили повний контроль над відділенням Центробанку, передає Вести.Економіка.

У 2013 році ЦБ Лівії оголосив, що з початку війни в країні з 2011 року валютні резерви скоротилися з $321 млрд до $113 млрд. Про це, зокрема, повідомляло агентство Al Monitor.

Як повідомляє NYT, в захопленому відділенні центробанку в Бенгазі зберігалася експортна виручка від продажу нафти, а також валютні резерви Лівії в загальному обсязі близько $100 млрд.

У статті Libyan Fighters Seize Benghazi Branch of Central Bank також зазначається, що Лівійський Центробанк був "одним із останніх діючих інститутів державної влади в Лівії".