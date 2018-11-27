Засновник Alibaba вступив до Комуністичної партії Китаю

Китайський мільярдер та засновник Alibaba Джек Ма став членом Компартії Китаю.

Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма став членом Комуністичної партії Китаю. Коли саме він вступив в партію – не уточнюється.

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Про це повідомляють Ведомости з посиланням на офіційну газету компартії "Женьмінь жибао".

Видання опублікувало список з 100 осіб, які зробили видатний внесок в політику реформ і відкритості – програму економічних реформ правлячої партії. В ньому зазначалося, що Ма став членом компартії Китаю. Під його керівництвом Alibaba Group увійшла до десятки найбільших світових компаній за ринковою капіталізацією і перетворила Китай на провідного світового гравця в галузі електронної комерції, інтернет-фінансів і хмарних обчислень, зазначає "Женьмінь жибао".

У переліку також є бізнесмени Поні Ма з Tencent Holdings і Робін Лі з Baidu, але чи є вони членами партії – не уточнюється. Політична приналежність не впливає на процес прийняття бізнес-рішень в компанії, зазначив прес-секретар Alibaba на запит Reuters: "Ми дотримуємося всіх законів і правил у тих країнах, де ми працюємо".

Довідка УНІАН. Станом на 2016 рік члени КПК сплачують внески до партійної каси. Із заробітку менше 3 тисяч юанів (близько 456 доларів) на місяць сплачується 0,5%, а із заробітку понад 3 тисячі юанів на місяць - 2%.

При цьому середня зарплата в Китаї в 2017 році становила 1050 доларів у великих містах і 450 доларів – в провінціях.