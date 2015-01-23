ООН: світова економіка щорічно втрачає $200 млрд від стихійних лих

Такі цифри наводяться в посланні Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з нагоди десятої річниці прийняття Рамкової програми щодо пом'якшення наслідків стихійних лих, пише «Дзеркало тижня».

Програма була прийнята як відповідь на цунамі в Індійському океані в 2004 році, коли підводний землетрус в Індійському океані викликав гігантську хвилю цунамі, яка вдарила по узбережжю - від Індонезії до Сомалі - і забрала життя приблизно 227 тисяч осіб.

"У цей день десять років тому, буквально через чотири тижні після цунамі в Індійському океані... представники 168 держав-членів ООН зібралися у Кобе, префектура Хего, Японія, і прийняли глобальний план дій з управління ризиками, пов'язаними зі стихійними лихами...", - йдеться в посланні.

Генсек ООН підкреслив, що з тих пір були прийняті серйозні заходи щодо пом'якшення наслідків стихійних лих.

"Тисячі людей живуть сьогодні завдяки вдосконаленню систем раннього попередження, поліпшення служб прогнозу погоди, зміцненню систем інформування про небезпеки та вивчення природи стихійних лих", - зазначив Пан Гі Мун.

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Водночас, визнає він, у цій сфері ще багато невирішених завдань. З часу прийняття в січні 2005 року Рамкової програми дій були зареєстровані 3400 стихійних лих - землетрусів, повеней, ураганів та інших катастроф, які призвели до загибелі 750 тисяч осіб. Близько 90% всіх цих фатальних випадків припадає на країни з низьким і середнім рівнем розвитку.