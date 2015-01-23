Мін'юст ліквідує виконавчу та реєстраційну служби

Державні виконавча та реєстраційна служби будуть ліквідовані.

Як передає кореспондент УНІАН про це сьогодні під час прес-конференції повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

"У нас є дуже багато питань з приводу роботи Державної виконавчої служби та Державної реєстраційної служби. Свого часу дані органи були створені та виведені з системи Міністерства юстиції в центральні органи виконавчої влади під конкретних осіб, які бажали керувати цими напрямками. На сьогодні ми маємо дуже багато скарг на якість надання послуг цими двома органами виконавчої влади, які перетворились на поборників, які тільки заробляють кошти таким чином. Ми прийняли рішення про ліквідацію Державної виконавчої служби та Державної реєстраційної служби України. Ми передаємо повноваження з реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень та у сфері державної реєстрації Міністерству юстиції на сьогоднішній момент, але це не є самоціллю", - сказала вона, зазначивши, що реформування служб проводитиметься у багато етапів.

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"Наприкінці даної реформи ми бажаємо опинитись у системі, де виконання рішень судів буде здійснюватись за змішаною системою. Окрім державних виконавців, ми будемо мати приватну виконавчу службу. Ми створимо окрему винагороду для державних виконавців за результатами ефективності їх роботи. Таким чином вони будуть мати стимул та мотивацію", - додала Севостьянова.

Також, за її словами, в рамках реформування Державної реєстраційної служби її функції повинні будуть поступово передаватись органам місцевого самоврядування.