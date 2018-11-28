Російський банк помилково «видав» одній із найбідніших країн світу $12 мільярдів кредиту

ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність такого кредиту.

Одна з найбідніших держав світу - Центральноафриканська республіка (ЦАР) - у вівторок стала несподівано багатшою, принаймні, на папері, коли російський Центробанк повідомив, що ВТБ позичив країні $12 мільярдів.

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ВТБ назвав дані ЦБ "операційною помилкою", заявивши про відсутність такого кредиту, повідомляє Рейтер.

Відомості про кредит значаться у квартальному фінансовому звіті ВТБ, опублікованому ЦБР. Доповідь включає в себе таблицю, в якій перераховані фінансові вимоги ВТБ до десятки країн станом на 1 жовтня поточного року. Навпроти ЦАР в таблиці вказана сума 801.933.814.000 рублів ($11,99 мільярда), що більш ніж у шість разів перевищує річний ВВП країни.

У відповідь на запит Рейтер ВТБ повідомив, що такого кредиту не існує.

“У банку ВТБ немає exposure такого обсягу на ЦАР. Швидше за все, мова йде про операційну помилку Системи при кодуванні країн", - повідомила прес-служба ВТБ.

Банк не повідомив, хто винен у помилці і як така величезна сума могла з'явитися у звіті непоміченою.

Прес-секретар уряду ЦАР сказав, що не має інформації про кредит, проте відзначив, що його розмір настільки великий у порівнянні з ВВП його країни, що дані не здаються достовірними.

“У нас немає такої інформації. Однак вона не виглядає правдоподібно, оскільки сума в $11 мільярдів перевищує позикові можливості ЦАР", - сказав Анж Максим Казагі.

“Ми є членами МВФ (Міжнародного валютного фонду). Коли член МВФ хоче взяти кредит..., він повинен обговорити це з МВФ".

З даних регулятора випливає, що російський держбанк ВТБ чи його дочірні компанії виділили позичальникам у Центральноафриканській Республіці (ЦАР) кредит у розмірі $12 мільярдів в третьому кварталі поточного року.

В даних не вказано, хто був одержувачем кредиту, яка була його мета, коли він був виданий і на яких умовах.

Населення ЦАР становить п'ять мільйонів осіб, а ВВП - $1,95 мільярда, випливає з даних Світового банку.

За останні кілька років Росія стала налагоджувати активні зв'язки з ЦАР у сфері безпеки та бізнесу.

Росія направила в ЦАР зброю і десятки контрактників для навчання місцевих військових та охорони рудників, водночас громадянин РФ є радником президента країни Фостен-Арканжа Туадери з безпеки.