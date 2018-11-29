Вінниця очолила рейтинг прозорості інвестиційного сектору від Transparency International

Ще у вересні Вінниця посідала третє місце з сотні міст у рейтингу, який відображає рівень прозорості інвестицій в Україні за міжнародною оцінкою.

Вінниця очолила рейтинг прозорості інвестиційного сектору за дослідженнями міжнародної антикорупційної організації Transparency International.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницької міської ради, в цьому рейтингу Вінниця піднялась на три сходинки та розділила перше місце з Івано-Франківськом, отримавши 15 балів.

Ще у вересні Вінниця посідала третє місце з сотні міст у рейтингу, який відображає рівень прозорості інвестицій в Україні за міжнародною оцінкою.

Директор департаменту економіки та інвестицій Віталій Погосян розповів, що підвищити позиції міста у рейтингу Transparency International вдалось шляхом врахування рекомендації експертів, які були отримані під час попередньої оцінки.

За результатами роботи над покращенням ситуації з прозорістю інвестиційного сектору, Вінниця виконала ряд рекомендацій. А саме оприлюднені контакти членів виконавчого комітету - https://u.to/JMUyFA, місто підключене до платформи, яка допомагає людям відкрити власний бізнес - https://u.to/ZcUyFA, оприлюднено інформацію про інженерні мережі на об'єктах/проектах, які пропонуються міською владою для інвестицій, у форматі зручної карти та анкет інвестиційних майданчиків https://u.to/o8UyFA.

«Високий рівень інвестиційної діяльності Вінниці є одним з ключових завдань усієї команди Вінницької міської ради і міського голови Сергія Моргунова. Місто демонструє успіхи у цьому напрямку, про це свідчать не лише високі позиції міста у всеукраїнських та міжнародних рейтингах, а й говорять інвестори, які вже працюють у Вінниці. Наша мета не лише здобути першість, а дійсно бути містом-лідером для інвестування та відповідати світовим стандартам інвестування», - сказав Погосян.

Довідка УНІАН. Дослідженням «Рейтинг прозорості інвестиційного сектору 100 міст України» Transparency International в рамках Програми «Transparent Cities/Прозорі міста» вирішили допомогти муніципальним управлінцям, потенційним інвесторам, підприємцям оцінити рівень прозорості в інвестиційній сфері 100 найбільших міст в Україні.

Головною метою дослідження є підвищення рівня антикорупційної практики та прозорості на рівні міста в інвестиційній сфері. Сталий розвиток міст є одним із ключових інструментів стрімкого економічного розвитку держави. А без прозорості та високої спроможності міст в сфері інвестицій, розвиток підприємства у громадах неможливий.