Гройсман запевнив, що воєнний стан не вплине на український бізнес

Прем'єр-міністр підкреслив, що правовий режим воєнного стану стосується особливих механізмів захисту територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що воєнний стан не вплине на умови ведення бізнесу в Україні.

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Про це він заявив під час бізнес-форуму в Німеччині.

За словами Гройсмана, введення воєнного стану "жодним чином не може стосуватися ані бізнесу, ані прав і свобод українських громадян".

Прем'єр-міністр підкреслив, що правовий режим воєнного стану стосується особливих механізмів захисту територіальної цілісності держави та мобілізації усіх оборонних можливостей України. "Ми бачимо, що вже майже п'ятий рік поспіль Росія і російський режим нехтують усіма правами. Ми повинні абсолютно чітко боротися за наші цінності, за територіальну цілісність і незалежність нашої держави", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про введення воєнного стану в 10 областях України на 30 днів, до 26 грудня.

Законом визначено, що воєнний стан вводиться в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.