Чому воєнний стан не перепона для російського бізнесу в Україні

Неділя. Велетенська черга у касу російського магазину одягу в Києві. Саме у той час, коли у Чорному морі військові РФ захоплюють українців. Ці події, врешті, стають підґрунтям для введення воєнного стану. Адже Росія здійснила злочин і може готувати ще більший, переконує президент.

Спеціальний режим в областях, обмеження прав і свобод українців. А що ж до росіян? Точніше, їх бізнесу в Україні?

«Жодних санкцій щодо російського бізнесу у нас в рамках венного стану зараз не передбачається. Вочевидь, президент навіть на дискусійному рівні намагається не підіймати таку тему, як економічні санкції щодо російського бізнесу в Україні», - говорить народний депутат Ігор Луценко.

Напевно, найкращий приклад цьому – шалений розвиток бізнес-імперії кума російського президента Володимира Путіна – Віктора Медведчука. І тут мова не про якісь там магазини одягу. Його справа значно прибутковіша і приносить (під час війни!) мільярди. Так, за словами експертів, цьогоріч 37 відсотків всього дизельного пального для України, за допомогою структур Віктора Медведчука, продала саме Росія.

Дизпаливо «Роснефти» продається на заправках «Глуско» та інших. І буде продаватися далі, дарма, що агресія Путіна та військовий стан.

«Це пов’язано з бізнес-інтересами та з домовленістю безпосередньо з російським президентом. Ми знаємо, що вони спілкувались багато телефоном і зараз спілкуються. І на певному етапі, я думаю, що вони домовилися, що не будуть чіпати активи один одного», - розповідає Ігор Луценко.

З цього приводу, до речі, у кулуарах влади все частіше лунають, на перший погляд, неймовірні припущення, відомі і журналістам. «Начебто, домовленість полягає в тому, що Росія допомагає Порошенку, якого вона не любить і не підтримує, але змушена з ним миритись, стати президентом України, а за це Порошенко гарантує, що в наступний парламент увійде Медведчук. І не просто як народний депутат, а йому вдасться сформувати власну фракцію, з прицілом на те, що Медведчук буде обраний головою Верховної Ради», - зауважує журналіст Володимир Бойко.

Якщо цю конспірологічну теорію таємних зав’язків українського президента із кумом російського президента розвивати далі, напрошуються вже зовсім страшні висновки. «Я переконаний, що через Медведчука і були досягнуті домовленості з РФ щодо цієї провокації. Тобто, можна не сумніватися, що ніхто не відправив би наші три судна через Керченську протоку, якби попередньо наше керівництво не домовилося з РФ, що вони будуть обов’язково затримані та обстріляні», - говорить журналіст.

Дивні питання зав’язків Петра Порошенка із Віктором Медведчуком і вплив цих відносин на життя України зацікавили вже навіть британських парламентарів. Так, британський депутат Мартін Докерті-Х'юз закликав уряд вивчити зв'язки президента України Петра Порошенка з Віктором Медведчуком, який є кумом російського президента Володимира Путіна. З відповідною заявою він виступив 27 листопада в ході екстрених дебатів з приводу російської агресії в Азовському морі. «На тлі незаконних та аморальних вчинків Російської Федерації в Україні президент України заграє з воєнним станом. Повноваження, які отримують з введенням воєнного стану, рідко віддають добровільно, і неконсолідовані демократії, які отримують їх, рідко виживають. У цьому контексті, чи може міністр запевнити палату, що зв'язки між президентом України і правою рукою Володимира Путіна Віктором Медведчуком будуть повністю розслідувані і розкриті?», - сказав він.

Це звернення наробило багато галасу в Європі і ще матиме наслідки.

Що ж до самих подій у морі, треба визнати: більшість експертів, на щастя, все ж не вірить у їх не випадковість – занадто цинічно ось так, на очах всього світу, було б ризикувати життями військових.

«Ніхто тиждень тому не очікував і не міг спрогнозувати сценарій, який відбувся два дні тому», - говорить політолог Микола Давидюк.

Втім, ті самі експерти не сумніваються, що воєнний стан влада із радістю спробує використати у власних цілях. «Зрозуміло, що дана ситуація вигідна президенту, як головнокомандувачу, який веде велику інформаційну політичну кампанію, і вона підкреслює його сильні сторони», - додає Давидюк.

Не тільки політично-рекламні, але й суто прагматичні бізнесові справи у декого під час воєнного стану можуть піти краще. За інформацією журналіста Олександра Дубінського, слід зауважити, що термін дії воєнного стану - до 27 грудня 2018 року. А дата продажу найбільшої енергогенеруючої компанії країни «Центренерго» запланована на 13 грудня. Втім, слід розуміти, що жоден розсудливий іноземний інвестор не стане брати участь в приватизаційному конкурсі в період «воєнного стану». А таких мало бути, щонайменше, двоє - білоруси та грузини. Після їх відмови чиновники зможуть продати 15% української енергетики тому, кому самі вирішать, хто їм подобається. Наприклад, бізнесмену Віталію Кропачову, якого вважають близьким до президентського друга і бізнес-партнера – нардепа Ігоря Кононенка.

«Трохи публічного позору із воєнним станом, зате який можна отримати профіт...», - говорить Дубінський.

Із такими прибутковими перспективами, чим довше буде діяти особливий режим, тим краще. І цього симпатики влади навіть не приховують.

«Звичайно, логічніше біло б запровадити воєнний стан, ну, хоча б на півроку. Поки стабілізувати, зміцнити, задіяти всі механізми, і так далі», - говорить політолог Олександр Палій.

Однак їх опоненти у цьому однозначно вбачають спроби перенести вибори президента. І нагадують, що спочатку Петро Порошенко хотів 60 днів воєнного стану. «31 грудня 2018 року розпочинається президентська кампанія, виборча кампанія. Оскільки Конституція забороняє вибори під час воєнного стану, вибори були б зірвані. Але цьому запобігли ті політичні сили, котрі не зацікавлені в зриві президентських виборів», - говорить Володимир Бойко.

«В першу чергу, мав бути державний інтерес, а потім - міряння значками. А в нас навпаки. Спершу ми будемо намагатися зробити плюси електоральні собі, а потім подивимося, чи залишиться та держава, в парламент якої ми будемо балотуватися, чи в президенти якої ми будемо балотуватися», - додає Микола Давидюк.

Повертаючись від брудної політики до російського – не завжди чистого – бізнесу, слід додати до шалених паливних заробітків Кремля й Медведчука в Україні ще й фінансовий сектор, бізнеси росіян у енергетиці і нерухомості. Але про все це чомусь, навіть під час загострення, ані пари з вуст.

«Українська влада, маючи всі можливості, не застосовує жодні санкції щодо російських банків… Ну, це є державна політика на сьогодні. І на сьогодні недоторканність російського бізнесу є для президента одним з принципів його внутрішньої політики», - розповідає Ігор Луценко.

Тож, коли мова йде про мільярдні заробітки на міждержавному рівні, що вже казати про якісь там магазини. Скільки російські мережі заробляють на українцях? Скільки, зокрема, заробили під час акційного ажіотажу в минулу чорну п’ятницю?

Начебто італійський, але таки російський бренд взуття. В Україні під цим брендом офіційно працює 16 магазинів у шістьох містах. Прибуток мережі минулоріч становив більше 150 млн грн., розповідав директор. Здогадуємось, всі ці українські гроші пішли на Батьківщину бренду, в Росію?

Таких прикладів, марок, магазинів і брендів – безліч. Вони заробляють на українцях і ніяка агресія, а тепер вже й воєнний стан, не стають на заваді. Звісно, багато хто, ідучи у російський мас-маркет, насправді про це знає. «Якщо брати пересічного українця, то він на 20-30 відсотків, не прямим чином, допомагає агресору», - говорить Ігор Луценко.

Втім, чи можна засуджувати простих українців у ситуації, коли верхівка влади бізнесу РФ не тільки не заважає, але й, імовірно, допомагає?

«У ВР, коли йшло обговорення воєнного стану, пан Клімкін відповідав на запитання депутатів про те, що давним-давно потрібно було розірвати усілякі дипломатичні стосунки з країною, яка є агресором. Але, пан Клімкін, сказав, що це фактично не є можливим», - нагадує міжнародний експерт, економіст Ігор Гарбарук.

Що ж залишається? Поліпшення простим українцям у економіці чекати, на жаль, не варто. За словами фінансового аналітика Еріка Наймана, спочатку президент підписав указ, в якому було 60 днів, вся територія України, а також доволі широкі повноваження на час воєнного стану. І якщо б так і прийняли, то «зараз курс був би вже вище 30». «Це був шлях до дефолту. Прямий і швидкий. Думаю, що в січні-лютому Україна могла б об’являти дефолт», - говорить експерт.

До речі, у понеділок долар і справді у деяких місцях підскочив за 30 гривень. Наприклад, в районі залізничного вокзалу в Києві курс був 34.

Щоправда, потім відкотився до 28 і зараз повільно знову зростає. Однак впевненості це не додає нікому. Адже, за словами голови асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, жодна людина не розуміє, як буде працювати воєнний стан. І мова йде не тільки про економіку. А й про військову та політичну площину.

«Гроші», УНІАН