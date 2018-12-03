Аутлет-містечко «Мануфактура» став переможцем в номінації Retail&Development Business Awards 2018

Нещодавно в Києві відбулася церемонія Retail&Development Business Awards 2018, де аутлет-містечко «Мануфактура» став переможцем в номінації «Кращий аутлет-центр». Переможців визначали голосуванням експертної ради і відкритим голосуванням учасників ринку рітейлу.

«Мануфактура» - був першим в Україні проектом аутлет-містечка. В одному місці зібрані товари люксового і преміального сегмента зі знижками до 70%. Відвідування аутлета стало частиною будь-якої туристичної програми. До послуг відвідувачів більше 500 брендів: бренди люксового сегмента Gucci, Prada, Miu Miu, Dolce and Gabbana, YSL, і безліч інших марок до преміального сегмента Lacoste, Cacharel, US Polo та інші.

«Це єдине містечко, яке об'єднало люксовий шопінг з туристичною програмою. До нас приїжджають азіатські туристи вже цілими автобусами, по їхніх побажань відвідування Мануфактури входить в програму перебування. Оскільки конкуренція в рітейлі зростає через глобалізацію, у клієнта є безліч варіантів здійснити покупку. Ми не зупиняємося на досягнутому, будемо і далі розширювати список брендів і магазинів представлених в Мануфактурі», - зазначила керуючий директор аутлет-містечка «Мануфактура» Ольга Троян.

Переможців визначали голосуванням експертної ради і відкритим голосуванням учасників ринку рітейлу. Цього року рейтинг RDBAwards передбачав 26 номінацій, серед яких: 15 номінацій в рітейлі, 6 в e-commerce і 5 в девелопменті.